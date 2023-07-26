Знаменитости 26 июля 2023, 18:55 Виталий Гогунский рассказал, что вернется в «Универ» после просьб поклонников

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Актер Виталий Гогунский появится в продолжении известного сериала «Универ. 13 лет спустя». Он решился снова сниматься после бесконечных просьб поклонников. Об этом он рассказал «ФедералПресс».

По его словам, его Кузя оказался культовым персонажем. Хотя Виталий Гогунский ушел из сериала 11 лет назад, его героя не забыли. Актер признался, что ему очень интересно, хоть и волнительно, вернуться к съемкам.

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Гогунский рассказал, что его персонаж появится при очень неожиданных обстоятельствах.

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