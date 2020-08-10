Вирусолог оценил эффективность «антиковидного» матраса Лионеля Месси

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн оценил эффективность «антиковидного» матраса нападающего футбольной команды «Барселона» Лионеля Месси.

СМИ сообщили, что спортсмен приобрел такую спальную принадлежность. Уточняется, что ткань матраса содержит наночастицы, которые убивают коронавирус в течение четырех часов. Степень защиты от инфекции оценена в 99,8%. Футболист заявил, что доволен покупкой и разместил такие матрасы на кровати по всему дому.

Альштейн назвал такую информацию рекламой и фейком. По его словам, действие этого «изобретения» невозможно объяснить логически, информирует радио «Говорит Москва».

«Что-то такое довольно неожиданное. Если они так убивают частицы, человек, наверное, этими частицами тоже дышать должен, и вряд ли это ему понравится. Я думаю, что это, скорее всего, рекламный трюк производителей матрасов: продать матрас самому Лионелю и объявить, что он защищает от коронавируса», — поделился мнением специалист.

Он признался, что и сам мог выпустить подобный матрас и договориться с Месси, продав ему изделие за один доллар. В итоге это стало бы хорошей рекламой