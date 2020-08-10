Вирусолог оценил эффективность «антиковидного» матраса Лионеля Месси
СМИ сообщили, что спортсмен приобрел такую спальную принадлежность. Уточняется, что ткань матраса содержит наночастицы, которые убивают коронавирус в течение четырех часов. Степень защиты от инфекции оценена в 99,8%. Футболист заявил, что доволен покупкой и разместил такие матрасы на кровати по всему дому.
Альштейн назвал такую информацию рекламой и фейком. По его словам, действие этого «изобретения» невозможно объяснить логически, информирует радио «Говорит Москва».
«Что-то такое довольно неожиданное. Если они так убивают частицы, человек, наверное, этими частицами тоже дышать должен, и вряд ли это ему понравится. Я думаю, что это, скорее всего, рекламный трюк производителей матрасов: продать матрас самому Лионелю и объявить, что он защищает от коронавируса», — поделился мнением специалист.
Он признался, что и сам мог выпустить подобный матрас и договориться с Месси, продав ему изделие за один доллар. В итоге это стало бы хорошей рекламой