«Вирус никуда не делся»: Ивлеева и Элджей заболели COVID-19

Положительные результаты тестов на коронавирус получили телеведущая Анастасия Ивлеева вместе со своим мужем рэпером Элджеем. Блогерша призвала своих подписчиков быть осторожными.

«Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала Ивлеева в Instagram.

Она пообещала, что немного позже расскажет все подробности о заболевании и первых симптомах. В комментариях паре пожелали здоровья и скорейшего выздоровления.

«Здоровья вам, дорогие. Выздоравливайте скорее», — написала одна из девушек.

Сам Элджей в сторис выложил свой положительный результат теста на коронавирус.

Источник фото: instagram.com/sayonaraboy

Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) поженились осенью 2019 года. По данным Единого госреестра юридических лиц, телеведущая после свадьбы взяла фамилию исполнителя.

Всего за время пандемии в России зафиксировали 812 485 случаев инфицирования коронавирусом. Поправились после заболевания и выписались из больниц 600 250 пациентов. Летальным исходом закончились 13 269 случаев заражения.