«Вирус никуда не делся»: Ивлеева и Элджей заболели COVID-19
«Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала Ивлеева в Instagram.
Она пообещала, что немного позже расскажет все подробности о заболевании и первых симптомах. В комментариях паре пожелали здоровья и скорейшего выздоровления.
«Здоровья вам, дорогие. Выздоравливайте скорее», — написала одна из девушек.
Сам Элджей в сторис выложил свой положительный результат теста на коронавирус.
Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) поженились осенью 2019 года. По данным Единого госреестра юридических лиц, телеведущая после свадьбы взяла фамилию исполнителя.
Всего за время пандемии в России зафиксировали 812 485 случаев инфицирования коронавирусом. Поправились после заболевания и выписались из больниц 600 250 пациентов. Летальным исходом закончились 13 269 случаев заражения.