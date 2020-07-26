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    26 июля 2020, 14:22

    «Вирус никуда не делся»: Ивлеева и Элджей заболели COVID-19

    Дарья Бунякова

    Положительные результаты тестов на коронавирус получили телеведущая Анастасия Ивлеева вместе со своим мужем рэпером Элджеем. Блогерша призвала своих подписчиков быть осторожными.

    «Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала Ивлеева в Instagram.

    Она пообещала, что немного позже расскажет все подробности о заболевании и первых симптомах. В комментариях паре пожелали здоровья и скорейшего выздоровления.

    «Здоровья вам, дорогие. Выздоравливайте скорее», — написала одна из девушек.

    Сам Элджей в сторис выложил свой положительный результат теста на коронавирус.

    «Вирус никуда не делся»: Ивлеева и Элджей заболели COVID-19 | Изображение 1
    Источник фото: instagram.com/sayonaraboy

    Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) поженились осенью 2019 года. По данным Единого госреестра юридических лиц, телеведущая после свадьбы взяла фамилию исполнителя.

    Всего за время пандемии в России зафиксировали 812 485 случаев инфицирования коронавирусом. Поправились после заболевания и выписались из больниц 600 250 пациентов. Летальным исходом закончились 13 269 случаев заражения.

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