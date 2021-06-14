Кот-предсказатель Ахилл получил возможность присутствовать на матче между Россией и Финляндией, который пройдет в Санкт-Петербурге. Для него уже начали готовить VIP-домик. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря животного Анну Кондратьеву.

«Недавно Ахилл получил Fan ID, поэтому может вполне официально посещать футбольные матчи. Правда, пока что он решения не принял, но мы думаем, на матче Россия — Финляндия его вполне можно будет повстречать», — рассказала Кондратьева.

Если кот-оракул решит посетить матч, то наблюдать за ним он будет либо с фан-зоны на Конюшенной, либо со стадиона. Там ему уже готовят особое место в VIP-ложе с домиком, туалетом, запасом еды и воды.

Утром 14 июня Ахилл предсказал результат матча Польша — Словакия. Выбор кот сделал в пользу Польши. Результат будет известен уже сегодня вечером.

Ахилл начал карьеру предсказателя во время Кубка конфедераций в 2017 году. Работники Эрмитажа выбрали его из всех претендентов за умение анализировать. Глухота кота помогает ему не испытывать стресс во время публичных мероприятий. Он предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге.