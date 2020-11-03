«Виновато время»: Ярмольник заметил, что в КВН стало меньше талантов

Он пояснил, что высказывает свою точку зрения с позиции зрителя. Артист считает, что у КВН появились некоторые проблемы. Программа стала не такой яркой и искренней, какой была раньше.

Ярмольник предположил, что игры изменились вместе со временем, появлением нового поколения. Он заметил, что раньше у КВН было больше свободы, игры были законодателем хорошего юмора. В настоящее время это не всегда так. Актер вспомнил, что выходцами из передачи являются такие ныне известные на всю страну юмористы, как Гарик Харламов и Семен Слепаков.

«Это всегда было общностью очень талантливых и изобретательных людей. Думаю, что сегодня таких людей стало меньше в КВН. Кто в этом виноват — не знаю. Я думаю, что виновато время и изменение каких-то возможностей, дозволенностей», — подчеркнул Ярмольник.

Артист добавил, что номера участников стали довольно сильно редактироваться.