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    03 ноября 2020, 18:22

    «Виновато время»: Ярмольник заметил, что в КВН стало меньше талантов

    Полина Петрова

    Советский и российский актер Леонид Ярмольник заявил, что телевизионные юмористические игры КВН заметно изменились. По его мнению, в них стало участвовать меньше талантливых людей, сообщило радио «Говорит Москва».
    «Виновато время»: Ярмольник заметил, что в КВН стало меньше талантов

    Он пояснил, что высказывает свою точку зрения с позиции зрителя. Артист считает, что у КВН появились некоторые проблемы. Программа стала не такой яркой и искренней, какой была раньше.

    Ярмольник предположил, что игры изменились вместе со временем, появлением нового поколения. Он заметил, что раньше у КВН было больше свободы, игры были законодателем хорошего юмора. В настоящее время это не всегда так. Актер вспомнил, что выходцами из передачи являются такие ныне известные на всю страну юмористы, как Гарик Харламов и Семен Слепаков.

    «Это всегда было общностью очень талантливых и изобретательных людей. Думаю, что сегодня таких людей стало меньше в КВН. Кто в этом виноват — не знаю. Я думаю, что виновато время и изменение каких-то возможностей, дозволенностей», — подчеркнул Ярмольник.

    Артист добавил, что номера участников стали довольно сильно редактироваться.