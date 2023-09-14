Знаменитости 14 сентября 2023, 09:40 «Виноват он, а стыдно мне». Лена Ленина обвинила массажиста швейцарского отеля в домогательствах Писательница Ленина подаст в суд на массажиста из Швейцарии за домогательства Соцсети

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Писательница и предпринимательница Лена Ленина подаст в суд на пятизвездочный отель в Швейцарии. Сайту kp.ru она сообщила, что там подверглась домогательствам со стороны массажиста

По словам Лениной, во время сеанса массажист несколько раз прикасался к интимным частям ее тела. Если при первом прикосновении она списала действия массажиста на случайность, то затем поняла, что молодой человек действует намеренно.

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«Мне не верилось, что это возможно в столь приличном месте. <…> И когда массажист продолжил и в третий раз меня уже очевидно задел, где нельзя, сомнения пропали. Я извинилась и, сославшись на внезапную головную боль, ушла переодеваться», — заявила писательница.

Ленина заявила, что хочет наказать молодого человека по закону, хотя понимает, что доказать его вину будет сложно из-за отсутствия в массажном кабинете камер наблюдения. Посоветовавшись с адвокатами, она уже начала готовить документы для обращения в суд.

«Может, некоторые молодые парни, массажисты дорогих заведений, и промышляют дополнительным заработком интимного характера или их некоторые клиентки принуждают к этому, слышала я всякое, но мне было крайне неприятно. Тот случай, когда виноват он, а стыдно мне», — заключила она.

Ранее уголовное дело по статье о сексуальном насилии завели против против временно отстраненного от должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

В августе этого года во время награждения победительниц женского чемпионата мира Рубиалес схватил за голову и поцеловал в губы спортсменку Хеннифер Эрмосо. После этого футболистка обратилась в прокуратуру с обвинениями.

Если Рубиалеса признают виновным, он может получить тюремный срок до четырех лет.