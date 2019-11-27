Виноват красный свитер: Тома Хэнкса не узнали на американском ток-шоу

Участники американского ток-шоу не узнали Тома Хэнкса, который исполнил роль известного в США ведущего Фреда Роджерса. Сам актер посмеялся над случившимся и решил, что просто слишком хорошо сыграл.

О курьезном случае Хэнксу рассказали в эфире программы Джимми Киммела, показав отрывок из нашумевшей передачи. Ставший вирусным ролик артист не видел, рассказал портал Buzzfeed.

«Ты шутишь? У них даже не возникло никаких предположений? Вуди Харрельсон, Махершала Али?!» — рассмеялся актер.

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На ток-шоу трем конкурсантам нужно было определить актера на коротком видеоотрывке из фильма о «мистере Роджерсе». Ни один из участников шоу не смог этого сделать.

Джимми Киммел предположил, что всему виной — прекрасное актерское мастерство Хэнкса. Мол, люди просто не могли оторваться, наблюдая за созданным персонажем. Артист согласился с телеведущим, но добавил свое видение случившегося.

«Они просто были ослеплены красным свитером», — с иронией резюмировал Том Хэнкс.

Официальный трейлер фильма о продюсере, ведущем и шоураннере Фреде Роджерсе с Хэнксом в главной роли вышел еще летом.