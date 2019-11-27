Виноват красный свитер: Тома Хэнкса не узнали на американском ток-шоу
О курьезном случае Хэнксу рассказали в эфире программы Джимми Киммела, показав отрывок из нашумевшей передачи. Ставший вирусным ролик артист не видел, рассказал портал Buzzfeed.
«Ты шутишь? У них даже не возникло никаких предположений? Вуди Харрельсон, Махершала Али?!» — рассмеялся актер.
Режиссер «Звездных войн» рассказал об утечке сценария нового фильмаПодробнее
На ток-шоу трем конкурсантам нужно было определить актера на коротком видеоотрывке из фильма о «мистере Роджерсе». Ни один из участников шоу не смог этого сделать.
Джимми Киммел предположил, что всему виной — прекрасное актерское мастерство Хэнкса. Мол, люди просто не могли оторваться, наблюдая за созданным персонажем. Артист согласился с телеведущим, но добавил свое видение случившегося.
«Они просто были ослеплены красным свитером», — с иронией резюмировал Том Хэнкс.
Официальный трейлер фильма о продюсере, ведущем и шоураннере Фреде Роджерсе с Хэнксом в главной роли вышел еще летом.