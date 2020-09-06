Винокура и Петросяна эвакуировали из концертного зала в Сочи «из-за угрозы жизни». Видео
«Вчера на фестивале, когда я готовился к выходу на площадку, на сцену вышел ведущий и попросил моего коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим причинам и уйти со сцены вместе с ним. Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас — артистов», — написал на своей странице в Instagram Винокур.
Съемка «Юморины» была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!Владимир Винокур.
Винокур добавил, что пока здание проверяли на безопасность, они с Петросяном общались и фотографировались со зрителями и «вспоминали забавные случаи из жизни». Никакой угрозы жизни в «Фестивальном» не обнаружили, и съемки телевизионного концерта продолжились.
Фестиваль «Юморина-2020» проходит в Сочи с 3 по 6 сентября. На сцену, помимо Петросяна и Винокура, выходили Елена Степаненко, Юрий Гальцев, Сергей Дроботенко и другие эстрадные артисты.