Винокура и Петросяна эвакуировали из концертного зала в Сочи «из-за угрозы жизни». Видео

Съемки международного фестиваля «Юморина-2020» в Сочи прервали 5 сентября после сообщения об угрозе. Зрителей и артистов эвакуировали из концертного зала «Фестивальный». Среди «спасенных» оказались Владимир Винокур и Евгений Петросян, которые в это время выступали на сцене.

«Вчера на фестивале, когда я готовился к выходу на площадку, на сцену вышел ведущий и попросил моего коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим причинам и уйти со сцены вместе с ним. Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас — артистов», — написал на своей странице в Instagram Винокур.

Съемка «Юморины» была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни! Владимир Винокур.

Винокур добавил, что пока здание проверяли на безопасность, они с Петросяном общались и фотографировались со зрителями и «вспоминали забавные случаи из жизни». Никакой угрозы жизни в «Фестивальном» не обнаружили, и съемки телевизионного концерта продолжились.

Фестиваль «Юморина-2020» проходит в Сочи с 3 по 6 сентября. На сцену, помимо Петросяна и Винокура, выходили Елена Степаненко, Юрий Гальцев, Сергей Дроботенко и другие эстрадные артисты.