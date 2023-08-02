Знаменитости 02 августа 2023, 16:38 Винокур спародировал Байдена во время вручения госнаград в Кремле Юморист Винокур показал пародию на президента США Джо Байдена в Кремле РИА «Новости»

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Советский и российский артист эстрады, юморист, певец Владимир Винокур после получения государственной награды в Кремле спародировал президента США Джо Байдена. Кадры опубликовали в Telegram-канале Shot.

В среду, 2 августа, президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды и почетные звания выдающимся жителям страны. Винокур получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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После награждения юморист выступил с благодарственной речью, во время которой показал пародию на Байдена. Винокур продемонстрировал, как американский лидер пытается с кем-нибудь поздороваться.

«Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, и поздороваться не знают с кем. А вы всех узнали сегодня. Спасибо вам огромное, живите долго», — сказал артист, обратившись к Путину.

Корреспондент Shot после мероприятия попросил Винокура показать пародию еще на одного президента — Владимира Зеленского. Юморист отказался это делать.

«Это может, наверно, Максим Галкин*. Он его делает (пародию на Зеленского — прим. ред.). Сейчас, наверно, в Юрмале упражняется. А здесь я даже пародировать его не хочу», — с долей иронии сказал Винокур.

* Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.