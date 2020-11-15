Винокур скептически отнесся к призыву Меладзе бойкотировать новогодние «огоньки»

Владимир Винокур не оценил идею Валерия Меладзе о бойкоте новогодних программ из-за новых коронавирусных ограничений. Зрители лишатся праздника, а они здесь совершенно ни при чем.

«К этой идее отношусь скептически. Зрители тут ни при чем. Телевидение — это одно, а результат телевидения — это зрители. Это не самое лучшее, что можно придумать», — рассказал Винокур телеканалу «Звезда».

Бойкот артисту не по душе, но ситуация сложилась серьезная. Артистам не дают работать, тогда как каждый день «миллионы людей за день ездят в городском транспорте и самолеты возят на отдых».

Меладзе предложил коллегам принципиально пропустить в этом году съемки в новогодних программах, чтобы обратить внимание на свою проблему из-за ограничений. Его возмущение по поводу блокировки работы артистов поддержали многие, но бойкот посчитали радикальной мерой.

Друг Винокура Лев Лещенко предложил брать гонорары за съемки, а солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов считает, что новогодние «огоньки» нужны всем артистам, чтобы напомнить о себе.

«Коммунисты России» захотели наказать Меладзе за такие предложения. В партии его слова расценили как «призыв к массовым беспорядкам и саботажу» и уже написали заявление в полицию.