Винокур рассказал о главном сожалении детства

Юморист Владимир Винокур рассказал Ura.ru о главном сожалении своего детства. Он признался, что никогда не верил в Деда Мороза, и считает это большой потерей.

«Я с детства был достаточно грамотным мальчиком, так как мама преподавала русский язык и литературу, и я понимал, что это все условно, писем Деду Морозу не писал. Но радуюсь приходу Нового года и радуюсь, когда внук видит Деда Мороза и счастлив. Я люблю Деда Мороза и, честно говоря, жалею, что так прошла жизнь без него, сам не сыграл и письмо не написал. Жизнь, в общем, прошла мимо. С этого дня буду стремиться к самой главной роли в жизни — Деда Мороза», — поделился Винокур.

Он добавил, что старается быть «Дедом Морозом самому себе» и исполнять свои мечты самостоятельно.

«Я старался быть Дедом Морозом самому себе и исполнять свои желания — стать артистом и я стал артистом, стать известным артистом — стал известным артистом, и спутницу жизни мне не Дед Мороз принес. Я сам сделал все возможное, чтобы жить счастливо 47 лет с одной и той же девушкой», — рассказал юморист.