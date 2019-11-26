Винокур призвал Ротару не слушать обидчиков и приезжать в Россию

Народный артист Владимир Винокур выложил на своей странице в Instagram старый отсканированный снимок, на котором он изображен с певицей Софией Ротару. Фотографию он сопроводил обращением к исполнительнице.

«Сонечка, для меня большая честь много лет дружить и работать с тобой», — написал артист. Он пояснил, что ей не нужно обращать внимание на мнение злопыхателей.

Поклонская одобрила выступление Ротару в России и пригласила ее на кофе Подробнее

«Миллионы зрителей тебя любят и ждут» — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что после годового перерыва артистка снова приедет с концертами в Россию. В прошлом году впервые с 1973 года она не принимала участие в конкурсе «Песня года» из-за того, что на Украине, где она постоянно живет, власти ввели военное положение.

Возвращение Софии Ротару на российскую сцену некоторые восприняли в штыки. Ее обвинили в том, что она ездит в Москву на заработки.

Концертный директор артистки Сергей Лавров заявил, все негативные выпады в адрес певицы это чей-то заказ. Однако у Софии Ротару нашлись сторонники, которые встали на ее защиту.

Кроме ее коллег по сцене артистку поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она отметила, что выступления украинских артистов в России — это возможность начать нормализацию отношений между странами.