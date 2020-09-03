Винокур почтил память близкого друга

«3 сентября 1990 года ушел из жизни Евгений Мартынов! И сегодня звучат его песни! Женя, мы помним тебя и очень любим!» — написал Винокур.

В комментариях подписчики разделили чувства артиста и вспомнили лучшие произведения композитора и исполнителя.

«Я так любила его песню про Аленушку! „Яблони в цвету“ тоже очень нравились, какой красивый голос! Пишу и слезы на глазах и мурашки по коже! Такой замечательный и нежный был Человек! Я буду помнить его всегда!» — написали в Сети.

Другие интернет-пользователи отметили, как Мартынов душевно пел. Они сказали, что композитор остался в памяти на века, им восхищаются до сих пор.