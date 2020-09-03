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    03 сентября 2020, 22:20

    Винокур почтил память близкого друга

    Алена Макаренко

    Артист эстрады и юморист Владимир Винокур почтил память своего друга Евгения Мартынова, который умер 30 лет назад. Совместные фотографии с композитором он выложил в Instagram, сообщил сайт «Утро.ру».

    «3 сентября 1990 года ушел из жизни Евгений Мартынов! И сегодня звучат его песни! Женя, мы помним тебя и очень любим!» — написал Винокур.

    В комментариях подписчики разделили чувства артиста и вспомнили лучшие произведения композитора и исполнителя.

    «Я так любила его песню про Аленушку! „Яблони в цвету“ тоже очень нравились, какой красивый голос! Пишу и слезы на глазах и мурашки по коже! Такой замечательный и нежный был Человек! Я буду помнить его всегда!» — написали в Сети.

    Другие интернет-пользователи отметили, как Мартынов душевно пел. Они сказали, что композитор остался в памяти на века, им восхищаются до сих пор.

    Новости SMI.FM