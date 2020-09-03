03 сентября 2020, 22:20
Винокур почтил память близкого друга
Артист эстрады и юморист Владимир Винокур почтил память своего друга Евгения Мартынова, который умер 30 лет назад. Совместные фотографии с композитором он выложил в Instagram, сообщил сайт «Утро.ру».
«3 сентября 1990 года ушел из жизни Евгений Мартынов! И сегодня звучат его песни! Женя, мы помним тебя и очень любим!» — написал Винокур.
В комментариях подписчики разделили чувства артиста и вспомнили лучшие произведения композитора и исполнителя.
«Я так любила его песню про Аленушку! „Яблони в цвету“ тоже очень нравились, какой красивый голос! Пишу и слезы на глазах и мурашки по коже! Такой замечательный и нежный был Человек! Я буду помнить его всегда!» — написали в Сети.
Другие интернет-пользователи отметили, как Мартынов душевно пел. Они сказали, что композитор остался в памяти на века, им восхищаются до сих пор.