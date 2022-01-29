Винокур остался без работы из-за пандемии

Владимир Винокур пожаловался, что из-за пандемии лишился заработков, даже в декабре не было новогодних корпоративов. Юморист сказал, что до весны у него не будет никаких концертов и это ударило по всему коллективу, написал StarHit.

Регина Дубовицкая ранее рассказала, что юмористы сейчас находятся в бедственном положении, а за съемки в передаче «Аншлаг» деньги платят только ей, другие же веселят народ с экранов якобы бесплатно. Вот и Винокур подтвердил, что с финансами беда.

«Работы нет, действительно», — посетовал народный артист РСФСР.

Зима у Винокура проходит в безденежье. Выступать никуда не зовут. Даже на Новый год никаких корпоративов не было. И это ударило не только по нему, но и по всей команде.

«Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов», — признался он.

Винокур надеется, что весной все изменится. Но не факт. Ведь пока в стране бушует «омикрон», никаких предпосылок к отмене ограничений не наблюдается.

Юморист Николай Бандурин тоже сидит без работы. После пожара в его доме три года назад пришлось потратиться, в том числе и на лечение, а потом грянула пандемия.

Ранее сообщалось, что самым дорогим артистом на Новый год стал Андрей Губин.