Вин Дизель сообщил, что «Форсаж 10» станет последним в серии фильмов

Актер Вин Дизель, исполняющий роль Доминика Торетто в фильмах «Форсаж», заявил, что десятая часть станет последней в серии, написал сайт kp.ru.

«Мы с режиссером Джастином Лином уже целую неделю сидим над нашими планами. Пришли к тому, что всего в сериале будет 10 частей. Но нас просто распирают истории, которыми мы не можем не поделиться!», — отметил артист.

Он признался, что очень любит Россию. Дизель подчеркнул, что вместе с коллегами Полом Уокером и Мишель Родригес разделил много прекрасных моментов в Москве. Каждый раз, когда он приезжал в российскую столицу представлять свои фильмы, думал, что было бы здорово снять сцены «Форсажа» на ее широких дорогах.

«Я хочу снять „Форсаж“ в России», — поделился мыслями Вин.

Ранее Дизель рассказал об ожиданиях от новой части «Форсажа», мировая премьера которой состоялась накануне.

«Меня интересует только ощущение от кинопросмотра», — уточнил он.

Мужчина заметил, что гораздо выгоднее поступить так, как делают все: выпустить картину одновременно с кинотеатрами на стриминговых платформах и получить от продаж очень большие деньги.