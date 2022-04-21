Вин Дизель объявил о начале производства десятой части «Форсажа»

Актер Вин Дизель рассказал, что началось производство десятой части фильма «Форсаж». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Он отметил, что фильм будет называться Fast X. Одного из отрицательных персонажей сыграет актер Джейсон Момоа. Уточняется, что сюжет расскажет о прошлом Доминика Торетто.

Десятая часть будет последняя в серии фильмов. Она также будет состоять из двух частей. Премьера первой запланирована на 19 мая 2023 года, вторая выйдет весной 2024 года.

Также актрису Даниэллу Мелшиор утвердили на роль в новом «Форсаже». Она известна по супергеройскому фильму Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Какую роль она исполнит в «Форсаже» пока неизвестно, но, вероятно, одну из главных.

Кроме того, Дуэйн Джонсон отказал Вину Дизелю в просьбе вернуться в «Форсаж». По словам Джонсона, он всегда будет поддерживать актеров франшизы и болеть за успех фильма, однако нет никаких шансов на то, что он вернется в проект.