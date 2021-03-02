Вилле Хаапасало наладил производство хачапури в финской деревне

Финский актер Вилле Хаапасало рассказал РИА ФАН, что в течение последних лет открыл несколько компаний. В частности, он наладил производство хачапури.

«Сначала я попросил несколько пекарен сделать мне хачапури, но никто не согласился, поскольку почти все они были закрыты из-за пандемии. И я начал изучать, что такое пекарня, построил пекарню, купил подержанную аппаратуру и придумал такие хачапури-полуфабрикаты, которые можно дожаривать в духовке», — цитируют артиста «Невские новости».

По его словам, он 68 дней стоял один в будке и продавал хачапури. Ему удалось продать 25 тысяч. Сейчас актер живет в Хельсинки, а бизнес он открыл в курортной деревне Пуумала, где насчитывается около 15 тысяч туристов. Там нет ресторанов, поэтому Хаапасало и выбрал ее для стартовой площадки для продаж.

«Все 68 дней возле этого лотка стояла очередь. Рабочий день заканчивался, когда заканчивались хачапури. Я работал там по 19 часов, сначала продавал, а потом в пекарне работал. Закончилось лето — подумал, почему бы мне не продолжить? И вот скоро у меня уже будет 15 ларьков — и строится вторая пекарня», — поделился собеседник информагентства.