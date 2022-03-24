Викторию Дайнеко включили в список нежелательных лиц в Латвии

Российская певица Виктория Дайнеко попала в список 25 нежелательных российских деятелей культуры на территории Латвии. Артистка отреагировала на решение властей соседней республики, написал RT.

«Если это рассматривать как манипуляцию — чтобы люди отказывались высказывать свою позицию или свое отношение, — в моем случае, со мной это не совсем работает. Если я неугодна с точки зрения песен, которые я пою, значит, так и быть, значит, нам просто не по пути», — заявила Дайнеко.

Артистка добавила, что не была в Латвии около восьми лет, с тех самых пор, как закончилась «Новая волна». По ее словам, она «ничего не потеряла» от решения латвийских властей.

В МИД Латвии уточнили, что российских артистов включили в черный список из-за «оправдания и пропагандирования российского вторжения на Украину».