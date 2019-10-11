Виктория Токарева рассказала о романе с Георгием Данелией

Виктория Токарева объяснила, что отношения начались во время их совместной работы над фильмом «Мимино». По словам писательницы, в самом начале сотрудничества Данелия познакомил ее с мамой, и та полюбила девушку. Причиной этого стал тот факт, что Виктория не пила водку. До этого режиссер якобы работал с «алкоголиками». Однако, несмотря на это, мать Георгия была против, чтобы он разводился с женой, сообщила «Газета.ru».

«Я возвращалась домой к мужу и все, что было с Данелией, оставляла за дверью», — сказала писательница.

Она отметила, что «вся Москва» знала об их отношениях. Однако супруги прощали Токаревой и Данелии измены.