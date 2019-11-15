Виктория Карасева пригрозила судом автору фейка о подделке прав

Бывшая участница телепроекта «Дом 2» Виктория Тори Карасева сильно удивилась появлению в СМИ информации о том, что она стала фигурантом административного дела и даже предстала перед судом за подделку прав. В беседе с «360» она назвала эту информацию «бредом».

Экс-участница «Дома‐2» пыталась поменять фейковые права на новые. А так можно? Подробнее

«Все, что пишут СМИ, — бред, я не находилась за рулем в последнее время. Я подам в суд на первоисточник этой новости», — отметила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Карасева пришла в ГИБДД менять водительские права после истечения 10 лет, как она их получила. Однако в ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что документ поддельный.

По версии СМИ, Виктория заявила, что права приобрела, когда ей подарили автомобиль. О том, что это фальшивый документ, она даже не представляла и считала, что все в порядке вещей.

Как за 10 лет ее не остановил ни один пост ГИБДД, остается только догадываться.

После этого, по сообщениям СМИ, против девушки завели административное дело, по которому ее оштрафовали на 15 тысяч рублей.