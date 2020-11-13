Виктория и Антон Макарские создадут свой музыкальный лейбл

Работать над этим супруги начали во время пандемии коронавируса весной.

«Несмотря на пандемию, у нас работа кипит, она не гастрольная, но мы ушли в онлайн. Как бы старики не растерялись!» — рассказала Виктория Макарская.

Пара планирует создать свой лейбл. Для этого супруги уже набрали команду. Осталось придумать название и подписать бумаги.

Виктория и Антон Макарские живут в браке 20 лет. Пара часто дает концерты. С началом ограничений и закрытием многих площадок муж и жена заключили контракт с международной платформой онлайн-трансляций Facecast.

«Сначала дали два концерта из домашней гостиной и два — из кухни, потом дали три студийных онлайн-концерта. Сейчас готовим большой рождественский концерт», — поделилась Виктория Макарская.

По ее словам, формат международной площадки принес им огромную популярность.

На основе «домашних концертов» исполнители недавно сняли телевизионный проект.

«Даже несмотря на то, что мы все перенесли коронавирус, как-то вместе дружно и весело все провели», — добавила Виктория Макарская.

Они были сильно мотивированы, пояснила певица.