Виктория Дайнеко рассказала, почему ушла из шоу-бизнеса

Победительница двух «Фабрик звезд», певица Виктория Дайнеко снялась в выпуске Youtube-шоу «Алена, блин!», где рассказала, почему перестала появляться в медиапространстве. Об этом написало РИА ФАН.

Популярность певице принесла победа в пятом сезоне «Фабрики звезд», а после — в проекте «Фабрика звезд. Возвращение» в 2011 году. После этого она перестала появляться на телевидении.

По словам певицы, причиной ее исчезновения с экранов стало материнство. Успеху в шоу-бизнесе Дайнеко предпочла общение с дочерью.

«Когда я стала мамой, я поняла, что не хочу, чтобы мою дочь воспитывали чужие люди. Для меня это очень важно. Могла ее водить в детсад, могла ее оттуда забирать, могла проводить с ней много времени. Если выбирать, кому отдавать время, шоу-бизнесу или дочери — в шоу-бизнесе я уже 17 лет. Моему ребенку пять, и я считаю, что она имеет право иметь маму. Многие артисты думают по-другому», — рассказала она.

При этом Дайнеко отметила, что не бросает карьеру и продолжает заниматься музыкой, но большую часть своего времени предпочитает посвящать семье.