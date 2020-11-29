Виктория Боня вызвала скорую сразу после дня рождения

Телеведущей и бывшей участнице телепроекта «Дом-2» Виктории Боне пришлось вызвать скорую помощь сразу после празднования своего дня рождения в Дубае.

«Короче, день рождения закончился доктором и скорой помощью. Вот как же так бывает? Вот я рассказываю: 41 год исполнился и все — сразу доктора вызываем. Сейчас будут делать укол», — рассказала Боня в Stories на своей странице в Instagram.

По словам телеведущей, от болей она мучается со вчерашнего дня. В последующих Stories Боня показала, как врач набрал лекарство в шприц, чтобы сделать ей укол. «Он говорит, что видел много женских поп», — подписала ведущая ролик и пошутила в разговоре с доктором на эту тему.

Как рассказала Боня, у нее межреберная невралгия. Телеведущая добавила, что боли уже прошли. Она показала, как наклеила тейпы на шею и спину, после чего ей стало легче.

Несколько дней назад Боня рассказала, что у нее произошел неприятный инцидент с полицейскими в аэропорту Парижа. Ее задержали из-за снятой маски. Боня уточнила, что в этот момент она пила воду, но правоохранители все равно на нее накричали. В результате женщину задержали на час, но потом отпустили, и она успела на самолет.