Виктория Боня улетела в Перу и пропала

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу. После этого ее аккаунт исчез из соцсети.

По данным сайта «Папарации», перед таинственным исчезновением Боня рассказала подписчикам, что «пойдет так глубоко в джунгли, где еще до сих пор живут племена каннибалов». Через некоторое время после этого ее аккаунт стал недоступен.

Lenta.ru сообщила, что подписчики Виктории писали в direct ее рабочей страницы. Им ответили, что все в порядке и аккаунт Бони скоро будет восстановлен.

Ранее пользователи соцсети раскритиковали образы девушки, за обилие лейблов на ее одежде. Они обвинили ее в безвкусице и «логомании».