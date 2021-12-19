Виктория Боня собралась замуж за друга-иностранца

Виктория Боня поделилась со своими поклонниками радостной новостью: она собирается впервые в жизни официально выйти замуж. Телеведущая отметила, что своего избранника знает уже давно, а также уточнила, что он иностранец.

Боня не стала скрывать кольцо на безымянном пальце и поделилась в эфире, что недавно мужчина сделал ей предложение. Некоторыми подробностями о будущем муже звезда поделилась в YouTube-шоу FAMETIME TV.

«Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь!» — заявила бизнесвумен.

Боня добавила, что знакома с избранником давно. В далеком прошлом они даже были парой, но потом расстались. Однако мужчина продолжал общаться с Викторией и быть ей другом, интересоваться ее жизнью. Вышло, что судьба свела их вновь. Боня отметила, что думает над рождением детей.

Виктория Боня растит дочь Анджелину от отношений с Александром Смерфитом. С бизнесменом из Монако телеведущая была вместе около семи лет, после чего они спокойно и без скандалов разошлись. Недавно Боня делилась, что у ее бывшего избранника диагностировали болезнь Лайма и теперь он ведет активный и здоровый образ жизни, а также регулярно посещает медицинское учреждение.