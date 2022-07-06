Виктория Боня, Роза Сябитова и другие звезды рассказали про свои первые поцелуи

Во Всемирный день поцелуев, который отмечается 6 июля, российские звезды Виктория Боня, Роза Сябитова и Виталина Цымбалюк-Романовская рассказали о своем первом поцелуе. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам телеведущей и блогера Виктории Бони, ее первый поцелуй произошел под луной.

«Мой первый поцелуй был под луной, с мальчиком, который мне нравился. Он проводил меня до дома и спросил: „Можно, я тебя поцелую?“ И мы поцеловались. Я хорошо помню, что светила луна… Страха никакого у меня не было, мы с девчонками репетировали, как целоваться, в школе, я знала, что все должно получиться. Но была мысль — а что он про меня подумает?», — рассказала она.

Розу Сябитову учили теории поцелуев пионеры, у которых она была пионервожатой.

«Меня учили целоваться пионеры — теоретически, объясняя, как это надо делать. Я была у них пионервожатой, мне было лет, может быть, 18 или 19. Первый поцелуй, наверное, случился на съемках, на „Мосфильме“», — сказала телеведущая.

Как отметила Виталина Цымбалюк-Романовская, она очень любит поцелуи, поскольку это безумно приятная часть общения.

«Человека, с которым я целовалась впервые, к сожалению, уже нет. Большую часть жизни мне пришлось целоваться с Арменом Джигарханяном — и в этом мы достигли совершенства. Со временем и с опытом я в жизни все больше ценю то, что доставляет удовольствие. Поэтому я искренне хочу пожелать каждому целоваться как можно чаще!» — сказала артистка.