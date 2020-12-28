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    28 декабря 2020, 09:23

    Виктория Боня рассказала, сколько платили участникам «Дома-2»

    Полина Петрова

    Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня в рамках программы «Соловьев LIVЕ» рассказала, сколько денег платили звездам этого шоу. По ее словам, размер зарплаты зависел от времени пребывания человека на телестройке, пишет сайт «Дни.ру».
    Виктория Боня рассказала, сколько платили участникам «Дома-2»

    Она отметила, что гонорар выплачивали только «задержавшимся» участникам. При этом продюсеры «Дома-2» никогда не устанавливали определенную сумму. Размер выплат был обусловлен стремлением стать запоминающимся и ярким. Боня заявила, что тем, кто попадает в этот проект, точно есть на что жить.

    «Первые три месяца у тебя капает тысяча долларов. Прямо всем. Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают зарплату — все эти три тысячи долларов», — уточнила Виктория.

    Те, кто решил покинуть шоу оставались без денег. Боне за полгода, которые она участвовала в проекте, увеличили размер гонорара до шести тысяч долларов. Виктория довольно быстро покинула «Дом-2». Она призналась, что ей не хватало денег, которые она получала. По этой причине девушка приняла решение развиваться самостоятельно.