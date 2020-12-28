Виктория Боня рассказала, сколько платили участникам «Дома-2»

Она отметила, что гонорар выплачивали только «задержавшимся» участникам. При этом продюсеры «Дома-2» никогда не устанавливали определенную сумму. Размер выплат был обусловлен стремлением стать запоминающимся и ярким. Боня заявила, что тем, кто попадает в этот проект, точно есть на что жить.

«Первые три месяца у тебя капает тысяча долларов. Прямо всем. Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают зарплату — все эти три тысячи долларов», — уточнила Виктория.

Те, кто решил покинуть шоу оставались без денег. Боне за полгода, которые она участвовала в проекте, увеличили размер гонорара до шести тысяч долларов. Виктория довольно быстро покинула «Дом-2». Она призналась, что ей не хватало денег, которые она получала. По этой причине девушка приняла решение развиваться самостоятельно.