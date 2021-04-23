Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни экс-возлюбленного

Телеведущая Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни своего бывшего возлюбленного, миллионера, бизнесмена из Монако Алекса Смерфита. Новостью она поделилась на YouTube-шоу «Люсьен, дай сказать».

«Это было очень страшно. Едва не дошло до того, что мы чуть не потеряли Александра. Он был на грани жизни и смерти. Как мы его отмаливали, что мы пережили… Когда мы расстались, он пошел в загул, эмоционально переживал. Себя загнал, чуть не умер», — рассказала Боня.

По ее словам, из Смерфита вышел прекрасный отец, который очень заботится о своей дочке.

«У него столько хороших качеств отца. Когда он проводит время с ребенком, у него даже телефона рядом нет. Он ходит с ней на хайкинг, на лыжах. Он отец лучше, чем я мать», — отметила Боня.

В 2020 году у Смерфита диагностировали болезнь Лайма. Он долгое время чувствовал себя плохо, жаловался на депрессию и упадок сил, но врачи не могли найти причину такого состояния. Сейчас миллионер правильно питается и регулярно посещает медучреждение.

Боня и Смерфит прожили вместе семь лет. Пара рассталась в 2017 году, но сохранила очень теплые отношения. Миллионер любит свою девятилетнюю дочь, поэтому телеведущая не мешает их общению, написал сайт eg.ru.