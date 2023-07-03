Знаменитости 03 июля 2023, 18:21 Виктория Боня потратит на пластику более 200 тысяч долларов Телеведущая Виктория Боня рассказала, что сделает пластическую операцию за $215 тысяч РИА «Новости»

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Блогер Виктория Боня решила снова лечь под нож пластического хирурга. На операцию она собралась потратить порядка 215 тысяч долларов. Информация об этом появилась в Instagram* телеведущей.

В Stories Боня уточнила, что проконсультировалась с врачом и выяснила полную стоимость подобного вмешательства. Услуги пластического хирурга обошлись бы ей в 250 тысяч долларов, но блогер получила скидку и уменьшила сумму.

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«Сначала я испугалась этой цены… Потом все взвесила и приняла решение», — отметила телеведущая.

Операцию, по ее словам, назначили на конец августа. Позже Боня удалила из соцсетей пост на эту тему.

По данным Lenta.ru, 43-летняя блогер захотела скорректировать фигуру. Для этого она обратилась к хирургу моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер — Чиа Чи Као.

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