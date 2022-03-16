Виктория Боня объявила о расставании с женихом

Блогер и телеведущая Виктория Боня призналась, что рассталась со своим возлюбленным. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

В декабре прошлого года Боня рассказала своим подписчикам, что собирается выйти замуж и показала кольцо, которое ей подарил ее избранник. Однако накануне она написала в соцсетях, что снова свободна.

«Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю», — цитирует блогера ИА Nation News.

Поклонники написали Боне много теплых слов и поддержали ее. Они заверили телеведущую, что она еще встретит свою вторую половину.