Виктория Боня напугала подписчиц бесплодием после прививки от коронавируса

Боня сослалась на некую статью, которую уже удалили. Судя по кадрам видео, ссылка вела на Facebook, который ужесточил свою политику к распространению фейков о пандемии.

«Мало того, что там содержатся мощнейшие тяжелые металлы, но также еще и содержится один из компонентов белка, который приводит к бесплодию женщин. По сути вся эта вакцинация это стерилизация женщин», — заявила телеведущая.

По словам Бони, статья действительно представляет собой серьезное исследование, иначе бы ее так просто не удаляли.

Также она заявила, что в ближайшее время появятся специальные паспорта для путешествий за границу, где будет стоять отметка о том, сделал человек прививку или нет.

Боня отметила, что за этой прививкой стоит Всемирная организация здравоохранения, которая уже стерилизовала миллионы женщин в Африке своей прививкой от вируса папилломы человека и Билл Гейтс. И организация, и глава Microsoft получили кучу проклятий от телеведущей.

«Если вы здоровая женщина, если у вас все хорошо в организме… подумайте дважды или трижды. Возможно, вы никогда не сможете забеременеть», — предупредила Боня.

Вакцину от коронавируса Pfizer зарегистрировали и начали применять в США. Препарат создан на основе искусственной РНК S-белка и его природной версии с небольшими изменениями. При попадании в клетку человека РНК начинают симулировать влияние, что приводит к иммунному ответу и появлению антител.

О вакцине Pfizer уже высказался глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что, судя по механизму действия препарата, его эффект составит не более четырех-пяти месяцев. Он подчеркнул, что для окончательного подтверждения этой теории требуется проведение экспериментов.

В России прививки ставят двумя вакцинами «Спутник V», она предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Второй препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный в центре «Вектор».