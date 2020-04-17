Виктория Бекхэм пригласила всех желающих на свой день рождения

Отпраздновать свое 46-летие с близкими у нее не получается из-за коронавируса. На своей страничке Виктория обратилась ко всему миру.

«Диджей Fat Tony сделал мне лучший подарок. Плейлист из всех моих любимых песен, которым я могу поделиться с каждым», — написала она.

Также в качестве подарка знаменитость попросила перевести деньги благотворительным организациям, помогающим несовершеннолетним, которые заболели коронавирусом.