Виктория Бэкхем отравилась ртутью из-за рыбной диеты

Певица почувствовала себя и плохо и сдала анализы, которые показали, что в ее крови содержится слишком много ртути. Виктория призналась, что последнее время сидела на диете и ела преимущественно мясо рыбы-меч и тунца. Именно в этих видах содержится токсичное вещество метилртуть.

Врачи промыли экс-участнице группы Spice Girls печень, чтобы избавиться от токсинов. Сейчас звезда чувствует себя отлично, а рыбу-меч и тунца она заменила на лосося.

Недавно еще один британский музыкант признался Daily Mail, что едва не умер от любви к морепродуктам. Робби Уильямс ел рыбу дважды в день, пока его жена не настояла на обследовании организма певца. Результаты обширного анализа крови показали, что у него зашкаливают показатели ртути. Доктор музыканта признался, что это было самое сильное отравление ртутью в его карьере.

Робби Уильям добавил, что мог умереть из-за этого.