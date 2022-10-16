Виктория Бекхэм опровергла слухи о разводе | 360°

Знаменитости 16 октября 2022, 00:30 Поделиться Telegram

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Viber Виктория Бекхэм опровергла слухи о разводе Певица и дизайнер Виктория Бекхэм объяснила сведение татуировки с инициалами мужа YouTube

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Пропавшие с запястья дизайнера, певицы и модели Виктории Бэкхем инициалов ее мужа, известного футболиста Дэвида Бекхэма породили слухи о разводе звездной пары. Но все оказалось намного проще, женщине надоело часто видеть эти рисунки на своем теле. Об этом Виктория рассказала ведущим телешоу Today. Запись выпуска доступна на YouTube.

В ходе общения с ведущими Виктория Бекхэм сильно удивилась, что журналисты узнали про исчезновение татуировки с запястья и сделали какие-то выводы. «Все начали строить предположения не ушла ли я от Дэвида? Нет. Меня просто тошнило от этих татуировок», — заявила Виктория.

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Как напомнил сайт «Дни.ру», бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Адамс вышла замуж за футболиста Дэвида Бэкхема в 1999 году.

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Пара живет вместе уже 23 года и воспитывает четырех детей. Они считаются самой красивой и крепкой семьей среди британских знаменитостей.

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