Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета

Народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета. В этом театре он играл более десяти лет.

Об уходе Сухорукова заявил художественный руководитель театра Евгений Марчелли, сообщила газета «Известия».

По его словам, артист не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушел из театра. Причины такого решения худрук объяснить не смог, но подчеркнул, что Сухоруков не высказывал ему каких-то претензий или обид.

«У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстранится от театра», — рассказал Марчелли.

Что будет с постановками, где участвовал Сухоруков, пока неизвестно. Худрук не исключил, что какие-то спектакли уберут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. В каких-то появятся новые вводы, но такой вариант пока находится под вопросом.

Сухоруков играет не только в театре, но снимается в кино. Всенародную известность ему принесли картины режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».