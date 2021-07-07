Виктор Сухоруков раскрыл подробности своего ухода из театра

Актер Виктор Сухоруков объявил о своем уходе из Театра имени Моссовета. Поклонники были шокированы таким заявлением от артиста, написал «СтарХит».

Сухоруков в разговоре с журналистами решил объяснить, чем было вызвано столь неожиданное решение. Так, по словам актера, руководство учреждения, где он играл, стало для него чужим. Сухоруков в какой-то момент начал чувствовать себя лишним в театре. При этом сцена, по словам артиста, по-прежнему для него важна, рассказал сайт «Дни.ру».

По словам художественного руководителя Театра имени Моссовета Евгения Марчелли, Сухоруков ушел из театра в конце июня. При этом конфликта и разногласий между ними не возникло. По его словам, 69-летний артист устал и решил отдохнуть. Худрук также отметил, что из-за этого в театре изменился репертуар.

Виктор Сухоруков работал в Театре имени Моссовета на протяжении 10 лет. Зрители полюбили актера не только за театральные постановки, но и за фильмы и сериалы. Среди них: «Брат», «Искупление», «Годунов».