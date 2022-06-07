Виктор Сухоруков представит моноспектакль «Счастливые дни» в Петербурге

Народный артист России Виктор Сухоруков представит свою первую авторскую программу «Счастливые дни» 18 июня в кинотеатре «Аврора» в Петербурге. Актер рассказал о своем творении газете «Петербургский дневник».

«Это художественное представление с сюжетом, кульминацией и финалом. Я не оговорился — именно представление. Сначала я хотел назвать это творческим вечером, но там не будет вопросов и ответов, потом — моноспектаклем, но это все-таки драматургия вымысла, а у меня ни одной запятой неправды нет, только факты и мои честные исповедальные размышления», — объяснил артист.

На сцене актер будет разыгрывать эпизоды из собственной жизни, рассказывать о важных для него людях и событиях.

«„Счастливые дни“ сфантазировались случайно, после того как я посетил дом-музей заслуженного деятеля искусств Юлиана Семенова в Крыму. Там есть огромная стена с фотографиями уникальных людей человечества и их автографами. <…> Я залез в собственный архив и стал собирать свою стену с фотографиями людей, которые ломали мою линию жизни или исправляли заломы, воздействовали на меня, двигали вперед, совершали со мной открытия, а иногда и били по башке, в итоге сочинив, соткав Витю Сухорукова», — продолжает актер.

Главная тема этой программы, по его словам, в том, что мы все сотканы из влияния множества людей, встречавшихся в нашей жизни, и этих людей нельзя забывать, а нужно быть им благодарным.