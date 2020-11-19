Виктор Сухоруков попросил похоронить его в Орехово-Зуеве

Актер отметил, что против прощаний, когда гроб с покойным артистом стоит на сцене театра, где он служил. Артист уверен, что в коридоре или фойе было бы намного «торжественнее и честнее», сообщило РИА ФАН.

«Ведь что сцена — это игра, развлечение, иллюзия, праздник, а не прощание», — поделился мнением Сухоруков.

По его словам, на сцене гроб превращается в декорации. 69-летний актер признался, что ему без разницы, где и как будут с ним прощаться поклонники и друзья. Он уточнил, что хочет покоиться на кладбище в Орехово-Зуеве, где похоронены его родственники. Артист добавил, что уже договорился с городским руководством. Ему пообещали выделить участок земли.

В заключение Сухоруков пошутил, попросив «не потерять гроб по пути в Орехово-Зуево».