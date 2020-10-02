Виктор Рыбин стал дедом

О прибавлении в семье рассказала супруга Рыбина Наталья Сенчукова. Она поделилась этой новостью в своем Instagram.

«Сегодня у нас в семье большая радость!!! На свет появилась ещее одна рыбка мужского пола!!!», — написала она. Как назвали малыша, пока не известно.

Подписчики дружно принялись поздравлять семью с этим событием.

«Виктор, мы вас поздравляем, вы теперь дедушка, это здорово»; «Это большое счастье — внучок»; «Пусть эта маленькая рыбка всех вас радует с первых дней», — написали они.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и телеведущая Яна Рудковская сообщили о рождении второго сына. Мальчик появился на свет 25 сентября. Фотографию с малышом Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram.

«Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала она.