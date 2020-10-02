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    02 октября 2020, 14:19

    Виктор Рыбин стал дедом

    Дарья Морозова

    Сын родился у старшей дочери исполнителя Виктора Рыбина Марии. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

    О прибавлении в семье рассказала супруга Рыбина Наталья Сенчукова. Она поделилась этой новостью в своем Instagram.

    «Сегодня у нас в семье большая радость!!! На свет появилась ещее одна рыбка мужского пола!!!», — написала она. Как назвали малыша, пока не известно.

    Подписчики дружно принялись поздравлять семью с этим событием.

    «Виктор, мы вас поздравляем, вы теперь дедушка, это здорово»; «Это большое счастье — внучок»; «Пусть эта маленькая рыбка всех вас радует с первых дней», — написали они.

    Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и телеведущая Яна Рудковская сообщили о рождении второго сына. Мальчик появился на свет 25 сентября. Фотографию с малышом Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram.

    «Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала она.

    Новости SMI.FM