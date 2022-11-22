Знаменитости 22 ноября 2022, 12:18 Виктор Логинов поделился эмоциями от шоу «Большой Кэш» Актер Логинов: в конкурсе можно принять обычное пюре с котлетой за пауков РИА «Новости»

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Актер Виктор Логинов, наиболее известный по сериалу «Счастливы вместе», стал ведущим шоу «Большой Кэш» на телеканале «ЧЕ!». В беседе с изданием Teleprogramma.pro артист рассказал о самых страшных испытаниях на этом проекте.

По его словам, любимым конкурсом для него стала «кошмарная коробка». В нем невозможно понять, что за предмет ты трогаешь.

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«Это может быть соболиная шапка-ушанка, метелка для смахивания пыли или пюре с картошкой. Но понять, что это, с первого раза невозможно», — рассказал Логинов.

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От страха можно принять обычное пюре с котлетой за пауков или за какую-нибудь другую живность.

«Ты просовываешь руку и первое прикосновение с неизвестностью пугает больше всего. Живое или мертвое? Пахнет или не пахнет? Твердое или склизкое? Первый шаг самый страшный», — добавил артист.

Сам Логинов отмечает, что ему легче съесть таракана, чем, например, побриться налысо. Но и этот вызов он бы принял.