Виктор Дробыш рассказал о состоянии Николая Носкова после инсульта

Музыкант Николай Носков несколько лет назад перенес инсульт. Его продюсер Виктор Дробыш в интервью Teleprogramma.pro рассказал, что певец чувствует себя нормально и готов к концертной деятельности.

«У него 10 июня состоится ближайший концерт. Мы долго репетировали. Все у него хорошо. Конечно, я не могу сказать, что он чувствует себя отлично. Мы все себя не отлично чувствуем. У меня вот, например, спина болит», — сказал Дробыш.

Музыкант чувствует себя достаточно хорошо, чтобы давать концерты, заверил продюсер.

«Нет лучшего подтверждения его формы, чем прийти на концерт и посмотреть на выступление», — добавил он.

Сам Носков рассказывал, что восстановиться после перенесенного инсульта ему помогли позитивный настрой и поддержка близких людей. Кроме того, он собирался выпускать новый альбом, над которым начал работу еще до случившегося, и это давало ему мотивацию во время восстановления от болезни.