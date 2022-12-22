Знаменитости 22 декабря 2022, 14:50 Виктор Дробыш рассказал, кого из молодых исполнителей он слушает Продюсер Дробыш: Мари Краймбрери и Лизе Гинзбург выражаю особое почтение

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Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с Тeleprogramma.pro рассказал, кого из молодых исполнителей он слушает, а также объяснил свое отношение к блогерам.

По словам продюсера, его возмущают в большей степени не отрицательные медийные персонажи, а то, что в их произведениях остался маленький процент музыки.

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«Вы знаете, по большому счету, я не батюшка Виктор, чтобы ходить с кадилом по шоу-бизнесу и пытаться всех окультуривать. <…> Меня как раз больше расстраивает, что в музыке сегодня сама музыка занимает маленькое количество процентов. То есть оно снизилось до какого-то критического уровня», — сообщил Дробыш.

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При этом он добавил, что восхищается талантливой молодежью и блогерами, которые смогли повести за собой миллионы людей. Если они смогли добиться какого-то успеха, то они имели на то «божью искорку», добавил Дробыш.

Особое уважение он выразил таким артистам, как Мари Краймбрери, Лиза Гинзбург и Ваня Дмитриенко.

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