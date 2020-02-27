Виктор Дробыш прокомментировал выбор певца от России на Евровидении-2020

«Ну и пусть представляет. Мне все равно, никак не оцениваю, — ответил на вопросы журналистов Дробыш. — Мне кажется, были более яркие артисты. Я не помню точно, там много было, кого-то я других называл».

Также композитор отметил, что победа будет зависеть не только от исполнителя, но и от песни.

ИА Nation News напомнил, что 35-летний певец Александр Панайотов родился в Запорожье и получил образование в Киеве.