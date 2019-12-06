Виктор Чайка прожил 27 лет с женой и развелся. Музыкант назвал причины кризиса в семье

Виктор Чайка — мастер-мелодист. С его песнями стали знаменитыми Алексей Глызин, Ирина Аллегрова, другие отечественные исполнители. Сам он долгое время занимал скромное место за ударной установкой в коллективе Глызина. А когда запел сам, тут же стал знаменит с хитом «Мона Лиза».

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Все это время с ним рядом была Ирина. Супруга композитора тоже хотела петь, утверждала, что вот она настоящий талант, а все те певички, для которых пишет хиты ее муж — бездарности.

«Мы познакомились в школе. Встречались довольно долго. Ее в Москве не брали на работу, потому что не было прописки. В итоге нам пришлось развестись, а ей выйти фиктивно замуж за моего товарища. Она была в тот момент беременна. Я доказал, что я человек надежный. Потом мы поженились снова», — рассказал Чайка.

Как отметил артист, супруга сильно ревновала его. Кроме того, не понимала — почему из нее, выпускницы консерватории, он не делает знаменитость.

«От Овсиенко, которой я писал музыку, ее просто „колотило“. Она терпеть не могла Татьяну. Если с ней занимаешься, значит спишь, считала жена. Ее раздражал мой успех. Она не понимала, что замужем за рок-музыкантом. Я многое сделал вопреки ее желанию», — заявил Чайка.

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Потом, по словам артиста, оказалось, что супруга втихую прикарманивала деньги. Финансовая нечистоплотность и стала тем последним аргументом, из-за которого пара рассталась.

«В итоге я ушел… Как будто половины тебя не стало. Было, конечно, очень больно и обидно», — добавил Чайка.