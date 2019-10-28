Виктюк рассказал об отсутствии планов на свой день рождения

Артист не строил планов на день рождения и не знает, как будет его отмечать.

«Я не знаю. Артисты, возможно, что-то планируют, но я понятия не имею, и не интересует даже», — отметил Роман Виктюк.

Его помощница по труппе Людмила Исакович рассказала, что правительство и театральный круг уже поздравили режиссера

«Он сегодня будет присутствовать на творческой встрече в качестве зрителя, там покажут кусочки из спектаклей. Он не любит торжественную часть, но, возможно, что-то будет после спектакля, артисты его поздравят — прочитают телеграммы», — заметила помощница.

Роман Виктюк — театральный режиссер, народный артист России с 2009 года и заслуженный деятель искусств РФ с 2003 года. Он основал театр, в котором теперь является художественным руководителем.