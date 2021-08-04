Викандер подарила ребенка Фассбендеру

Актер Майкл Фассбендер и актриса Алисия Викандер впервые стали родителями. Об этом сообщило Yahoo.

Обычно знаменитости не делятся подробностями личной жизни. Однако фотографы агентства The Mega Agency смогли запечатлеть актера с маленьким ребенком на руках. Журналистам не удалось узнать имя и пол ребенка. На данный момент пара находится во Франции. Там они работают над проектом 32-летней Викандер, передала «Газета.ru».

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер познакомились на съемках картины «Свет в океане». Их встреча произошла в 2014-м году. На момент выхода фильма (в 2016-м году) пара уже состояла в отношениях, однако не афишировала их в СМИ. Знаменитости публично заявляли о том, что не собираются обсуждать подробности своей личной жизни.

«Найти общий язык было легко, но это наше личное дело», — заявил Фассбендер.

Ранее популярная модель Алеся Кафельникова рассказала подробности того, как проходили роды. Кроме того, она озвучила подписчикам имя и пол своего ребенка. Девушка родила дочь. Малышке дали имя Киара.