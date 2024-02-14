14 февраля 2024, 20:03
Вика Цыганова заявила о двуличии Пугачевой
Вика Цыганова в интервью «360» заявила о заслуженном забвении Пугачевой
Уехавшая из России Алла Пугачева никогда не была искренней со своими слушателями. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой заявила певица Вика Цыганова. Она пояснила, что, если выключить голос артистки, то на свет выходят ее кривляния.
«Это всегда была мимикрия. Если выключить голос и посмотреть только на ее изображение на экране, вы увидите, что человек просто кривляется. Я эти вещи сразу вижу», — поделилась певица.
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Цыганова подчеркнула, что перестала выступать на одной сцене с Пугачевой после ее заявления о поддержке ЛГБТ* в 2001 году.
«Алла Борисовна очень выступала на эту тему, что она мать геев всея Руси. Я не видела, как она выступала за кулисами, потому что перестала выступать после этого», — заявила Цыганова.
Она добавила, что согласна с мнением, что сейчас бывшую примадонну в России начали забывать.
Об отношении к Пугачевой, лишившемся концертов после участия в «голой» вечеринке Филиппе Киркорове, уходящей пошлости с российской эстрады, новых звездах, русской культуре, конфликтах с Ксенией Собчак и скандальном интервью с Юрием Дудем** Вика Цыганова рассказала с предельной откровенностью.
Полная версия интервью выйдет в эфир «360» в пятницу, 16 февраля, в 12:00. Также запись опубликуют на всех цифровых площадках редакции.
*Международное движение ЛГБТ — признано в России экстремистской организацией.
**Юрий Дудь — внесен в список иностранных агентов.
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