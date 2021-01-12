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    12 января 2021, 15:19

    Вика Цыганова представила свой музей-бутик в Красной поляне

    Дарья Морозова

    Певица Вика Цыганова рассказала о своем музее-бутике, который она открыла в Красной поляне. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По ее словам, 8 января прошла творческая встреча для посетителей бутика-музея.

    «Я захотела гостям своего музея-бутика рассказать, почему мы решили открыть его», — пояснила Цыганова.

    Она уточнила, что хочет поделиться с окружающими позитивными эмоциями, рассказать о своей жизни, поэтому и открыла музей.