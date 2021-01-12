12 января 2021, 15:19
Вика Цыганова представила свой музей-бутик в Красной поляне
Певица Вика Цыганова рассказала о своем музее-бутике, который она открыла в Красной поляне. Об этом сообщило РИА ФАН.
По ее словам, 8 января прошла творческая встреча для посетителей бутика-музея.
«Я захотела гостям своего музея-бутика рассказать, почему мы решили открыть его», — пояснила Цыганова.
Она уточнила, что хочет поделиться с окружающими позитивными эмоциями, рассказать о своей жизни, поэтому и открыла музей.