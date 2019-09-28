«Видео смонтировано». Бочкарева продолжает отрицать задержание

Актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева отрицает, что была задержана с наркотиками в трусах. Она заявила «360», что ролик, на котором она признается в хранении и перевозке кокаина — подделка.

Ролик, на котором показан момент задержания женщины, опубликовал РЕН ТВ. На нем отчетливо слышно, как женщина называет свое имя — такое же, как и актрисы. Совпадает также и год рождения. Да и внешне задержанная очень похожа на саму Бочкареву.

МВД подтвердило задержание актрисы из «Счастливы вместе». Она призналась в кокаине на видео Подробнее

«Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять», — рассказала актриса во время беседы.

Бочкарева подчеркнула, что собирается звонить в МВД за разъяснением ситуации. Она пообещала, что опубликует объяснение всей этой ситуации после того, как сама в ней разберется.

МВД, в свою очередь, уже подтвердило, что на Бочкареву завели уголовное дело за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта. В ведомстве уточнили, что актрису отпустили под подписку о невыезде.