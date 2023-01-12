12 января 2023, 20:21
Видео с живым Шарлотом оказалось старым
Развеявшее слухи о смерти Шарлота видео оказалось старым
Видео, на котором певец Шарлот ест шаурму, оказалось старым. Ролик, который якобы опроверг смерть артиста, был записан не сегодня.
Ранее Telegram-канал «Рифмы и панчи» выложил короткое видео с Шарлотом, который ест шаурму. Они написали, что он опубликовал новый ролик в своем канале, развеяв слухи о смерти. Через какое-то время авторы канала добавили, что видео оказалось старым. К тому же видеоролик снят в теплую погоду — летом или осенью, певец на нем одет в легкую одежду. А, по словам его родителей, он проживает сейчас в Санкт-Петербурге.
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На момент публикации статьи на канале артиста эта запись отсутствует.
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Отец исполнителя заявил, что сообщения о смерти тиктокера скорее всего не соответствуют действительности. Он напомнил, что раньше Шарлот уже пугал своих поклонником суицидом, что оказалось фейком. Однако, по словам его родителя, связи с сыном у него нет.
Ночью 12 января на верифицированной странице певца во «ВКонтакте» появились записи о смерти Шарлота. Там написали, что «Эдуард скончался», а также указали дату похорон — 7 февраля.
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